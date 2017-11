Ci siamo, oggi è il giorno in cui l'Italia saprà se parteciperà al prossimo Mondiale o no. Questa sera, con fischio d'inizio alle 20.45 a San Siro, dove la Nazionale è imbattuta in 42 incontri, gli Azzurri si giocano il ritorno del playoff contro la Svezia, dopo la sconfitta per 1-0 di venerdì scorso a Solna. L'obiettivo è chiaro, una rimonta dopo uno 0-1 in trasferta mai avvenuta nella storia delle qualificazioni europee, per una sfida che può decidere il futuro anche del ct Giampiero Ventura.



I NUMERI - Gli Azzurri sono imbattuti da 44 partite interne (bilancio di 36 vittorie e otto pareggi) e non perdono dal 1999. La Svezia ha perso in tre delle ultime quattro trasferte ufficiali. Nel passato, l'Italia ha perso soltanto una volta in casa contro la Svezia, ottenendo per il resto due pareggi e ben sette vittorie. Il bilancio complessivo delle sfide è 11 vittorie per la Nazionale, sei per la Svezia e sei pareggi.