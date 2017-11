Il commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero, si è lamentato della direzione di Cuneyt Cakir nella sfida d'andata. Questa volta. L’arbitro spagnolo vanta una lunga esperienza internazionale ed è famoso per il cartellino facile. Sarà supportato da gli assistenti Cebrián Devís e Del Palomar; il quarto uomo è Gil Manzano.- Per quanto riguarda, il fischietto spagnolo ha diretto l’Italia solo una volta (3-0 alla Nord Irlanda, qualificazioni a Euro 2012, 11 ottobre 2011) e mai la Svezia. Il bilancio con le italiane è abbastanza positivo per i club: la Juve ha vinto a Monaco 2-0 (semifinale di Champions 17) e 2-1 col Borussia (ottavi 2015), mentre il Napoli ha battuto il Benfica (ai gironi dell'anno scorso) e perso con il Man City 2-1 in Inghilterra.analizzati da calciomercato.com:- Gomitata di Chiellini su Berg: l'arbitro lascia proseguire, ma c'era il fallo in favore della Svezia.- Cartellino giallo a Thelin per un duro intervento su Bonucci nella zona centrale del campo.- Durissimo fallo di Lustig da dietro su El Shaarawy: cartellino giallo al difensore svedese.- Altra svista di Lahoz: Darmian steso in area di rigore da una ginocchiata di Lustig. L'arbitro fischia per un fallo di mano dell'esterno dell'Italia, ma il giocatore controlla il pallone con la coscia. Manca il secondo rigore per la Nazionale.- Cartellino giallo a Forsberg per proteste nei confronti dell'arbitro per un rigore dubbio non concesso agli svedesi. Sul cross dell'esterno svedese, Barzagli colpisce il pallone col il braccio largo. Dubbia anche in questo caso la decisione di Lahoz.- Cartellino giallo a Barzagli per un fallo su Forsberg nella metà campo degli Azzurri. Corretta la decisione di Lahoz.- Darmian colpisce col braccio largo in area di rigore su tocco di Berg: il penalty per gli ospiti era piuttosto evidente. Lahoz anche in questo frangente lascia proseguire il gioco.- Cartellino giallo a Johansson per un fallo su Parolo.- Cartellino giallo a Chiellini per un intervento in ritardo su Berg.- Lahoz non concede un rigore all'Italia per fallo di Augustinsson su Parolo: poteva starci il fischio dell'arbitro spagnolo, il difensore della Svezia tocca prima la gamba del centrocampista azzurro e solo in un secondo momento il pallone.