E' iniziato il countdown. Per i tifosi occhi puntati sul campo, visto il ritorno della Serie A, che si presenta con due big match come Roma-Lazio e Napoli-Milan; per Carlo Tavecchio, invece, testa a lunedì, giorno del Consiglio federale. Importante, importantissimo per tutti, un po' di più per il presidente della FIGC: sì, perché lunedì vuole presentarsi davanti a tutti con il sì di Carlo Ancelotti, che blinderebbe la sua conferma. Contatti già avviati con l'ex tecnico del Bayern per farlo sedere sulla panchina dell'Italia, libera dopo il fallimento mondiale di Ventura, il prima possibile. Tavecchio le sta provando tutte per convincere Ancelotti, chiedendo aiuto anche a chi l'ex Milan lo conosce bene. Benissimo.



ECCO GALLIANI! - Come scrive Tuttosport, infatti, si parla di un coinvolgimento di Adriano Galliani per far dire sì ad Ancelotti: l'ex amministratore delegato rossonero, ora uomo forte in Mediaset, è il mediatore tra le parti. Ha ottimi rapporti sia con Tavecchio che con Ancelotti, con il quale ha vinto tutto nel Milan di Berlusconi. Tavecchio si gioca la carta Galliani per regalare, e regalarsi, Carlo Ancelotti.