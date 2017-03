Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato in vista dei test contro Polonia e Spagna: "Domani saremo costretti a fare qualche esperimento: proverò nuove soluzioni per togliermi gli ultimi dubbi sui 23 che porterò a giugno in Polonia. Ho certezze su 16-17. Siamo felici delle convocazioni di alcuni ragazzi nella Nazionale maggiore, confermano la bontà del lavoro iniziato otto anni fa con Sacchi e Viscidi. La lista dei 23? A breve ci vedremo e confronteremo con Ventura, Tavecchio e Uva".