Queste le parole di Andrea Petagna, attaccante dell'Italia Under 21: "Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo partiti con il piede giusto, convinti. Ora testa alla Repubblica Ceca. Siamo partiti un po' contratti, forse un po' di emozione, poi a fine tempo il mister ci ha caricato. Io so fare anche gol, non lavoro solo per la squadra. Sono felice, da gennaio che non facevo gol. Mi dà la forza e la carica giusta. Devo continuare su questa squadra, la pressione non aiuta, ma dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. Noi vogliamo vincere".