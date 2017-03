La Nazionale Under 15 cala il poker e, dopo i due successi dello scorso mese con la Romania e il 6-1 rifilato due giorni fa alla Repubblica Ceca, batte di nuovo i pari età cechi per 4-2 ottenendo così la quarta vittoria stagionale. Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro non mancano gol ed emozioni, con la tribuna gremita dagli studenti degli Istituti Comprensivi di Catanzaro ‘Mattia Preti’, ‘Pascoli-Aldisio’, ‘Casalinuovo’ e ‘Petruzzi-Ferraris Maresca’, che accolgono le squadre con i colori della bandiera italiana per un suggestivo colpo d’occhio.



Un successo in rimonta quello degli Azzurrini, costretti ad inseguire dopo il gol firmato al 3’ da Wojatschke e più volte vicini al pareggio già nel primo tempo, con Fulop che toglie dall’incrocio dei pali una splendida punizione calciata da Squizzato. Al 4’ della ripresa il neo entrato Rosario Cancello realizza la rete del momentaneo 1-1 e al 29’ Renault, sfruttando una disattenzione difensiva, firma da pochi passi il gol del 2-1. E’ ancora Cancello, autore di una doppietta, a mettere a segno il terzo gol dell’Italia al 32’ in un finale di gara che riserva altre emozioni, con Vorlicky che accorcia le distanza al 33’ e Mirco Lipari che al 37’ fissa il risultato sul 4-2, involandosi tutto solo verso la porta e depositando il pallone in rete dopo aver saltato il portiere.



Italia-Repubblica Ceca 4-2

GOL: al 3’pt Wojatschke, al 4’ st e al 32’ Cancello, al 29’st Renault, al 33’st Vorlicky, al 37’st Lipari.

ITALIA: Pisoni, Giosuè (dal 15’st Viviani), Dimarco (dal 1’ st Riccio), Panada (dal 1’ st Viti), Pirola, Trimboli, Colombo (dal 1’st Renault), Guerini, Reda (dal 15’st Amerise), Squizzato (dal 1’ st Capone), Laghi (dal 1’st . Cancello). All.: Antonio Rocca

R. CECA: Fulop, Simel, Krajinski (dal 18’st Klepacek), Rulc, Sotornik, Knedla, Svoboda, Kozeluh, Vorlicky, Wojatschke (dal 22’st Zizala), Kneifl. All.: Petr Janousek.