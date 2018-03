Ci sono anche due calciatori della Juventus Primavera tra i convocati dell'Italia Under 20 per prossima partita del Torneo "8 Nazioni" contro la Svizzera, in programma per martedì 27 marzo. Complimenti, come ricorda l'account Twitter della Juventus Youth, ad Alessandro Vogliacco e Ferdinando Del Sole, che fanno parte della squadra azzurra in campo ad Alessandria tra qualche giorno.