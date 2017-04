Ecco i convocati dell'Italia Under 20 per lo stage di Roma (8-12 aprile) in vista dei Mondiali di categoria che si svolgeranno dal 20 maggio all'11 giugno in Corea del Sud.



Portieri: Emil Mulyadi Audero (Juventus), Samuele Perisan (Udinese), Andrea Zaccagno (Pro Vercelli)



Difensori: Paolo Ghiglione (Spal), Filippo Romagna (Brescia), Mauro Coppolaro (Latina), Leonardo Sernicola (Fondi), Ivan Francesco De Santis (Paganese), Federico Dimarco (Empoli), Giuseppe Pezzella (Palermo)



Centrocampisti: Rolando Mandragora (Juventus), Alberto Picchi (Empoli), Matteo Pessina (Como), Francesco Cassata (Ascoli), Christian D’Urso (Carpi), Mattia Vitale (Cesena)



Attaccanti: Luca Vido (Cittadella), Riccardo Orsolini (Ascoli), Alfredo Bifulco (Carpi), Simone Minelli (Albinoleffe), Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Andrea Favilli (Ascoli).