Il ct della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio ha parlato da Ferrara in vista dell'amichevole di domani, delle 18.30, contro il Marocco: "Sarà un test interessante, senza dubbio diverso dai precedenti. Abituati ad affrontare squadre europee, stavolta ci troveremo di fronte una squadra atipica. Sarà una bella esperienza che arricchirà il nostro percorso di crescita che, pur essendo ancora all’inizio, reputo già a buon punto. C’è un entusiasmo incredibile attorno a noi, tante sono le manifestazioni d’affetto da parte dei cittadini che ci hanno seguito anche durante gli allenamenti. Per questo speriamo di fare una buona gara e di divertire il pubblico. Anche se il Campionato Europeo è ancora lontano, questa partita rappresenta una tappa di avvicinamento e, sebbene si tratti di un’amichevole, non sarà priva di stimoli per nessuno perché avremo comunque la possibilità di provare cose nuove".