Il ct della Nazionale GiamPiero Ventura ha presentato la partita di domani contro il Liechtenstein in conferenza stampa: "Il Liechtenstein è una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all'andata, merita il massimo del rispetto. La parola goleada mi sembra eccessiva in una partita internazionale. Il Liechtenstein non è il Brasile, ma tre giorni fa ha pareggiato con la Finlandia. Sarà una partita diversa da quello che alcuni si aspettano. Per prima cosa sarei contento di vincere, come e quanto vedremo poi". Ventura ha poi aggiunto: "La finale della Coppa Italia il 9 maggio? Sono contento in vista di un possibile e futuro Mondiale. E' un primo passo, mi auguro i vantaggi non finiscano qui. Come in tutte le cose si può fare di più e meglio, ma ciò che conta è iniziare". La parola goleada mi sembra eccessiva in una partita internazionale. Il Liechtenstein non è il Brasile, ma tre giorni fa ha pareggiato con la Finlandia. Sarà una partita diversa da quello che alcuni si aspettano. Per prima cosa sarei contento di vincere, come e quanto vedremo poi".