Gian Piero Ventura ha parlato a margine della partita vinta per 2-0 dall'Italia contro l'Albania: ''All'inizio c'era un po' di voglia di fare e c'era molta attenzione, non c'era la fluidità necessaria. Il dato di fatto è che non c'è stato più un tiro verso Buffon. Il secondo tempo è stato meglio sul piano della mentalità. E' stato un piccolo passo avanti e ci sono i presupposti perchè venga fuori qualcosa di importante. Nessun cambio? Stiamo iniziando un lavoro insieme. Chi non ha giocato oggi, giocherà domani. Sta nascendo un gruppo importante''.