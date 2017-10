Al termine della gara vinta contro l'Albania, il commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Credo che abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti perchè sul piano della gestione buttiamo ancora via diversi palloni. Sono contento perchè c'era la ricerca di leggere certi tempi. Sono contento per loro".



Non ha esultato al gol di Candreva.

"Mi sembrava giusto essere in vantaggio. Non ho esultato perchè ero contento dentro ma lo ero per loro. E' un gruppo importante, abbiamo qualche limite a causa di qualche assenza".



Cosa migliorare in vista del playoff?

"Intanto la salute di qualche calciatore sennò diventa un problema. Ero fiducioso prima quando c'erano momenti definiti drammatici e lo sono ora".



La Spagna?

"In questo momento è più forte"



L'Italia è da Mondiale?

"Al momento no. Alcuni giocatori giocano troppo poco"