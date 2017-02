Dopo Thiago Motta, Eder e Jorginho, anche un altro giocatore nato in Brasile può indossare a breve la maglia della Nazionale italiana: si tratta di Alex Telles, esterno sinistro del Porto ed ex Inter, che possiede la doppia nazionalità. In un intervista al sito portoghese Record Gian Piero Ventura, ct dell'Italia, ha affermato che per lui la porta è aperta: "Se diventa eleggibile per giocare nell'Italia, lo terrò in considerazione. Lo stiamo osservando da qualche tempo, come seguiamo anche altri calciatori esteri dal passaporto italiano". L'allenatore azzurro sarà in Portogallo, a Oporto, nella serata di domani sera, per seguire il match tra i padroni di casa e la Juve: "Posso dire che vedrò il match, per osservare sia la Juve che il Porto"