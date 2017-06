Intervistato da Rai Sport, il commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura ha dichiarato: "Mi do un voto altissimo per il coraggio. Poi un voto normale per tutto il resto. Ho detto un voto alto per il coraggio perchè per aver accettato la panchina di una squadra non testa di serie in una qualificazione dove passa solo la prima. Poi entrando al posto di Conte che ha fatto un buon Europeo ma che ha lasciato una squadra non più giovanissima. Poi i risultati sul campo son stati buoni ma se c'è stata una cosa di cui vado più fiero è aver avuto il coraggio di aver fatto questo ricambio generazionale".



Diciamo 7+?

"Quando nel calcio c'è la sufficienza, in Italia è già un risultato positivo".