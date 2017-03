Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, ha preso la parola il giocatore del Bologna Simone Verdi: "Ho saputo della convocazione sabato pomeriggio. Avevo visto inserito Bernardeschi in lista perché in un primo momento c'era lui, per questo è stata una cosa inaspettata la convocazione. E' stata un'emozione talmente grande che non sapevo neanche come prenderla e non sapevo se quando il team manager Di Vaio me l'ha comunicata mi stesse prendendo in giro".



Sul rapporto con Ventura, che lo allenò a Torino: "In granata non ho mai avuto problemi con il mister, ma non ero ancora uomo io e dovevo maturare. Fu lui a portarmi a Torino e io avevo bisogno di mettere su qualche chilo per giocare ad alti livelli".