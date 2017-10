Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, con il suo club non può utilizzare la 10 perchè è stata ritirata, ma con la maglia dell' Italia può giocare con il numero che incarna più di tutti estro e fantasia. Nella partita di ieri sera, contro l'Albania, l'ha utilizzata ma solo per un motivo, come rivela il Mattino, non era presente Marco Verratti. Il centrocampista del PSG ha lasciato la maglia, all'ex compagno di squadra ai tempi di Pescara, solo perchè era indisponibile. Ai Mondiali, playoff permettendo, il dieci della nazionale sarà il pescarese.