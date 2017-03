Marco Verratti ha parlato a margine della partita vinta dall'Italia contro l'Albania: ''Sapevamo che era una partita difficile, ma l'avevamo preparata molto bene. Noi siamo una squadra forte perchè rispettiamo tutti gli avversari. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo segnare di più ma abbiamo creato tanto. Penso che questa sia la squadra di tutti, non solo mia. Anche chi non gioca è importante e abbiamo bisogno di tutti. Siamo un grande gruppo e tutti dobbiamo giocare al 100%. Pirlo? Io e Andrea abbiamo due stili di gioco diversi. Qui gioco in maniera diversa rispetto al PSG e cerco di capire cosa vuole il mister. Poche nazionali sono organizzate come noi. La sconfitta a Barcellona? Penso che dalle sconfitte si impari molto. Per me è stata una grande delusione''.