Christian Vieri, ex attaccante di Juve, Inter e Milan, a Radio 105 sponsorizza Marco Borriello, centravanti del Cagliari, per l'Italia di Ventura: " Non so perchè non lo chiami in Nazionale. L'età cosa vuol dire? Se fa goal una partita sì e una no, vuol dire che sta bene. Se tu giochi tutte le domeniche, vuol dire che stai bene. Marco sta giocando da dio, sta facendo un grande campionato. Un mese fa gli ho detto che ha già vinto la scommessa, ma non ho precisato dove sarà la vacanza. In ballo ci sono India, Bangladesh, Tasmania. E basta