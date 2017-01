Paulo Dybala e Juan Manuel Iturbe insieme: probabilmente più di un allenatore potrebbe essere intrigato dall'idea di poter contare nel proprio attacco sia de La Joja bianconera che dell'ala granata. Le strade calcistiche dei due giovani attaccanti sudamericani (entrambi ventitreenni) sono però ora divise più che mai: uno è tra i pezzi più pregiati della rosa della Juventus, l'altro è da poco giunto al Torino con la speranza di tornare a giocare ai livelli del Verona. Dybala e Iturbe hanno però scelto di giocare insieme in un'altra squadra: quella dei volontari che ogni sera percorrono le strade del capoluogo piemontese per aiutare i tanti senzatetto che dormono sotto il freddo cielo di Torino. Tra i ragazzi che venerdì sera aiutavano i più bisognosi nelle vie del centro di Torino c'erano infatti anche i due calciatori.



I due attaccanti, armati di coperte e thermos, hanno scambiato qualche parola, offerto bevande calde e un plaid a chi ne aveva bisogno. Un modo sicuramente non comune di trascorrere una serata ma che ha permesso a Dybala e Iturbe di regalare una gioia anche a chi le domeniche non le passa a gioire per i loro gol.