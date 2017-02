L'ex difensore della Juventus Mark Iuliano, ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu tornando a commentare la sfida vinta dai bianconeri contro l'Inter: "Sinceramente a me le polemiche interessano poco e penso che interessino poco anche alla Juventus che è abituata alle polemiche delle avversarie. La vittoria dei bianconeri è stata ineccepibile: la Juventus non ha mai rubato niente e non hai cercato alibi per giustificare le sconfitte. I rigori per l'Inter? Ripeto, non mi interessano le polemiche, ero allo stadio ed ho visto una gran bella partita. L’Inter ha fatto una buona partita ma se dopo 10 minuti la Juventus fosse stata sul 2-0 non ci sarebbe stato niente da dire. Ha dominato in lungo e in largo ed ha vinto in maniera netta e meritata. Io sono uomo di campo e non mi interessano le polemiche: se noi vinciamo è perché siamo più forti degli altri".