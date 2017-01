Dani Alves e Alex Sandro infortunati, Lichtsteiner ed Evra deludenti, Benatia in coppa d'Africa e Bonucci ancora in via di recupero. Nonostante i buoni propositi di non-intervento sul mercato per la difesa, ecco che dall'Inghilterra tornano a rimbalzare le voci che vogliono la Juve interessata ad un Branislav Ivanovic ormai fuori dai piani di Conte e in scadenza di contratto dal Chelsea. Ma solo a una doppia condizione: subito e gratis. Accetteranno i blues?