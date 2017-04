La squalifica di 18 mesi inflitta dalla giustizia sportiva ad Armando Izzo non sembra aver in alcun modo scoraggiato le intenzioni di chi vede nel mastino di Scampia un possibile rinforzo già per la prossima campagna acquisti.



Il 25enne difensore del Genoa rimane infatti l'oggetto del desiderio di molti club, sia italiani che esteri. Se le avances di Siviglia e Milan sono note da tempo, ora sul numero 5 rossoblu spunta l'interesse anche di Inter e Chelsea.



Stando alla Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ed i blues sarebbero gli ultimi pretendenti ad essersi aggiunti alla lunga lista di società che a giugno busseranno alla porta di Enrico Preziosi, soprattutto se, come appare probabile, i 18 mesi di stop forzato imposti al giocatore dovessero diminuire in appello.



Il presidente rossoblu, da parte sua, si frega le mani. Izzo è uno degli ultimi pezzi pregiati rimasti alla società di Villa Rostan per cercare di far cassa e continuare in quell'opera di tamponamento dei debiti intrapresa ormai da anni. Per Preziosi la valutazione del difensore napoletano si aggira sugli 8 milioni di euro, ma se le molte attenzioni su di lui dovessero rivelarsi reali, il prezzo del cartellino è destinato senza dubbio a salire.