Una vettura iconica, vera novità di un mercato pieno di automobili spesso simili. Un club segreto e un contesto come quello della settimana della moda di Milano. Protagonisti da una parte la nuova Jaguar E‑PACE, il primo SUV compatto del brand premium inglese. Dall’altra Palm Angels, marchio italiano ispirato alle subculture americane. Due realtà tanto diverse quanto unite dalla voglia di sorprendere. Anche grazie al già citato club segreto: l’idea è il Lonely Hearts Club Palm Angels, un secret club dal concept innovativo, aperto dal 20 al 22 settembre per tre one night con ospiti e DJ internazionali a Milano.



Anche se l’attenzione principale rimane su di lei, la Jaguar E-Pace. O “il” Jaguar, come piace chiamarlo ai puristi della lingua che identificano la vettura al maschile essendo un SUV. Poca importanza, sta di fatto che in questa vettura si trova tutta la potenza di Jaguar e le sue caratteristiche principali: performance, esclusività, design unici, potenza e molto altro. Ma anche un brand sempre alla ricerca dell’avanguardia. Motivo per il quale si è cercata la creatività outsider e anticonformista di Francesco Ragazzi, Direttore Creativo di Palm Angels, che ha trasformato il club in uno spazio dall’estetica urbana e che si ispira alle luci della nightlife californiana.

Per l’intera settimana della moda e in anteprima nazionale, la nuova Jaguar E-Pace, sarà esposta in largo La Foppa con un’installazione ispirata agli interni del Lonel Hearst Club Palm Angels for Jaguar.