Ieri James Rodriguez, trequartista del Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid, ha realizzato il gol del 2-2 contro la squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, riaccendendo le speranze di approdo in finale dei bavaresi. L'11 colombiano, subito dopo aver bucato Keylor Navas, non ha però esultato.



Parte dei tifosi del Bayern non ha preso bene questa reazione, scatenandosi sui social e definendolo un traditore, sia per la mancata esultanza sia per aver gettato il pallone fuori con Asensio a terra. "Traditore", "Mancanza di rispetto verso i tuoi nuovi tifosi", "Siamo furiosi": al tifo tedesco non è andata giù.