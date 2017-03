Intervistato da Radio Blu in Spagna, il trequartista del Real Madrid e più volte accostato all'Inter, James Rodrgiuez, ha parlato delle differenze nel gioco fra la sua nazionale e il club spagnolo: "In nazionale gioco più libero, con il compito di aiutare i miei compagni. Nel Real Madrid sto sulla linea dei tre davanti ma mi tocca correre di più e arretrare. Cambia un po' il ruolo. Comunque, ho detto a Pekerman che se devo giocare in un'altra posizione lo faccio per aiutare la squadra. Voglio dimostrare di poter fare cose buone".