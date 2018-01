James Rodriguez si è messo alle spalle la fine del suo matrimonio ed è ufficialmente a caccia di una nuova relazione. Dopo il fallimento del suo matrimonio durato 6 anni con Daniela Ospina, la sorella del portiere dell'Arsenla David Ospina, il trequartista del Bayern Monaco non ha ancora avuto una nuova relazione, anzi in tanti dicono si stia dando alla pazza gioia.



C'è però un obiettivo dichiarato del fantasista colombiano ed è la pornostar Kendra Lust. 39enne americana di origini francesi e italiane, è stata bersagliata di like su i propri profili social da James Rodriguez che ha iniziato a seguirla da tempo e che, ora è anche stato ricambiato. Che ci sia sotto qualcosa? Il like è galeotto, ma la pornostar (eccola nella nostra gallery) è attualmente sposata con un poliziotto e ha anche un figlio.