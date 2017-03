In vista di Udinese-Juventus, i friuliani annunciano una grande prova di forza contro la capolista, e Jankto avverte: “Attenta Juve, ti ho già segnato all’andata”. Ad affermarlo è il centrocampista della Repubblica Ceca davanti ai microfoni di Udinese Tv. Il 21enne aveva infatti segnato allo Stadium, portando l’Udinese in vantaggio prima della rimonta bianconera. Il ritorno però potrebbe regalare un risultato differente.



NON CI SCANSIAMO - La teoria delle squadre che “si scansano” di fronte alla Juventus, non reggerà allo Stadio Friuli. Ne sembra certo Jakub Jankto, che si affida anche al sostegno dei tifosi: “Vogliamo rendere felice il nostro pubblico – prosegue Jankto – e spero che lo stadio sia pieno. Abbiamo preparato questa gara al meglio, siamo determinati e concentrati, domenica faremo una grande partita. Mi piacerebbe segnare come all’andata, ripetere il gol sarebbe bellissimo. È un grande onore giocare contro grandi squadre come la Juve, trovandosi di fronte giocatori del calibro di Higuain e Dybala, ma renderemo loro la vita difficile”.