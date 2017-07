Jakub Jankto, centrocampista ceco dell'Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei suoi obiettivi futuri, svelando anche un interessante retroscena riguardante il suo passato.



FUTURO - "Se qualcuno a settembre mi avesse detto che avrei giocato tanto segnando 5 gol in Serie A non ci avrei mai creduto. Con Iachini forse non ero pronto, Delneri mi ha fatto crescere. Io punto di riferimento dell'Udinese? Il mercato è appena iniziato, non sappiamo mai cosa succede. Ma all’Udinese sto bene, ho trovato continuità. E la città è piccola, ma carina. Andare via dall'Udinese? Non ho detto questo. Sicuramente non rimarrò in Italia a vita. Voglio fare altre esperienze, l’ho sempre detto. Sono curioso e ambizioso. Ma tutti dobbiamo esserlo nella vita".



DIFETTI E PREGI - "Devo migliorare nei contrasti e imparare da Hallfredsson che non ne perde uno. Ruolo preferito? Mezzala. Ma faccio pure l’esterno. Il mio pregio è la corsa e poi il movimento. Obiettivi? Potrei dire 10 gol, punto a migliorarmi. Lavoro ogni giorno con tanto impegno per questo. Il ritiro è difficile. Per la squadra, possiamo arrivare più avanti in classifica. Recupereremo bene Samir e Fofana. Dobbiamo star bene fisicamente. Ma dobbiamo stare più attenti in difesa. Possiamo pensare a qualcosa in più, ma facendo meno errori. Infatti lavoriamo ancora di più sulla tattica".



TIFO - "Chi tifavo da piccolo? Arsenal e Juventus. Giocatore preferito nella serie A di oggi? Papu Gomez".