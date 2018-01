Il regalo per Rino Gattuso non sarà Jakub Jankto. Sì, perché a meno di sorprese il centrocampista dell'Udinese non viaggerà direzione Milan già a gennaio: nonostante le voci continue che si sono rincorse in questi mesi e negli ultimi giorni non è decollato alcun discorso per portarlo in rossonero, la strada si è fatta sempre più in salita e adesso sembra totalmente sbarrata. Il mercato insegna che tutto è possibile, ma l'ottimismo fronte Milan su Jankto non c'è mai stato e non si è mai realmente andati oltre un interesse forte, concreto; adesso, la contromossa dell'Udinese cambia ogni carta in tavola.



TUTTO CAMBIA - L'addio di Jakub era praticamente scontato solo pochi mesi fa. La gestione Delneri aveva creato più di un problema nello spogliatoio, Jankto è stato cercato da tanti club non solo italiani ma soprattutto inglesi, i lavori in corso per la sua cessione in Premier League procedevano spediti. Insomma, la sua cessione a gennaio sembrava sicura. L'arrivo di Massimo Oddo è stata la scelta che ha modificato un destino segnato: Jankto si è ritrovato al centro del progetto, in un'Udinese che gira e con la convinzione di poter crescere ancora prima di scegliere la sua nuova squadra. Ecco perché la famiglia Pozzo ha deciso insieme a Jankto di toglierlo dal mercato a gennaio e pensare alla sua cessione solo in estate, con la Premier League possibilità sempre molto forte oltre ai top club italiani che si sono attivati, Milan su tutti. Ma ad oggi, le probabilità di vederlo subito in rossonero restano bassissime.