Non si ferma la ricerca di un centrocampista da parte del Milan. Proprio in quella zona di campo Mirabelli e Fassone vogliono almeno un rinforzo per il mercato di gennaio visto che manca un jolly con la stagione che diventerà lunga, delicata con tanto di cammino in Europa che prosegue. E Jakub Jankto dell'Udinese continua a piacere molto: profilo apprezzato, in realtà il Milan non ha mai formulato un'offerta ufficiale per il ceco ma sta mantenendo i contatti per la mezz'ala che promette benissimo.



CONCORRENZA E COSTI - Il problema vero è il costo del cartellino di Jankto, ma soprattutto la concorrenza dalla Premier League. Più di un club segue Jakub da vicino, il campionato inglese sembra perfetto per le sue caratteristiche dunque non sarà facile portarlo in rossonero. Anche visto che l'Udinese lo ritiene uno dei suoi gioielli migliori, il prezzo può salire oltre i 20 milioni di euro e trattare con i Pozzo non è mai facile. Insomma, ostacoli di un'operazione tutt'altro che già scritta...