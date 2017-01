Marek Jankulovski ha rilasciato una intervista a Milanews.it .



Come stai vedendo il Milan in questa prima parte di stagione?

"E' difficile giudicare quando non sei dentro, però in questa stagione ho visto diverse partite del Milan e penso che Montella stia lavorando bene e si vede in campo, anche se, come dice Montella, manca ancora qualcosa al Milan per essere al livello delle prime. Però è un allenatore che fa giocare bene la squadra e mette in campo tanti giovani, che è sempre un bene. Il Milan lo vedo benissimo, è in crescita e sta facendo un ottimo campionato fino ad ora".



Quali sono stati i giocatori fino a questa parte della stagione che ti hanno sorpreso maggiormente di questo Milan?

"Sicuramente giocatori come Locatelli, Suso, che a me piace tanto. Quello che mi è piaciuto di più quest'anno è Ignazio Abate. Anche se è uno dei più esperti in questo spogliatoio sta facendo un campionato eccezionale. Sta bene fisicamente e mi fa piacere che giochi bene perchè mette sempre il cuore in campo. E' una squadra molto giovane che ha davanti un futuro importante. Poi c'è Donnarumma che è inutile dirlo, è un talento, ormai lo sanno tutti".

Hai nostalgia dell'Italia? Ogni tanto torni a San Siro a vedere il Milan? "Sicuramente quando hai vissuto per più di 11 anni in Italia è normale che ti manchi quando torni nel tuo Paese. Però torno spesso e in questa stagione ho visto il derby, contro la Juventus e contro la Lazio, le partite importanti. Le altre le vedo in televisione. Questo weekend faccio un salto a Udine per vedere la partita contro un'altra squadra dove ho giocato. E' normale che mi manchi, però quando ho tempo torno sempre volentieri per salutare i compagni e vedere delle belle partite".



Per te è una gara speciale Udinese-Milan, per chi farai il tifo domenica pomeriggio?

"Ho fatto 9 anni di carriera calcistica in Italia di cui gli ultimi sei al Milan, però non dimenticherò mai che sono arrivato al Milan grazie al grande lavoro che ho fatto a Udine. Quindi tifo tutte e due le squadre, spero di vedere una bella partita e un bello stadio, visto che non ci sono mai stato nel nuovo impianto. Poi è normale che una sarà più contenta dell'altra o ci sarà un pareggio".

A Udine al Milan servono obbligatoriamente i 3 punti per provare a tenere il passo delle altre che stanno andando fortissimo. "Con il Napoli è stata una bella partita, anche se si è visto un bel carattere del Milan, perchè se dopo 10 minuti sei sotto 2-0 contro una squadra forte come quella di Sarri e riesci a reagire rischiando quasi di pareggiarla è un bel segnale. Poi ieri sera non ho visto la partita contro la Juventus, so che il Milan ha perso 2-1 con un espulso. Sicuramente dopo due gare così difficili senza vittorie, servono i 3 punti per tenere il passo di quelli davanti ma anche per tenere a distanza quelli dietro".