Intervenuto in conferenza stampa, il manager del Monaco, Leonardo Jardim, ha parlato della vittoria per 3-2 ottenuto contro il Borussia Dortmund in un clima surreale dovuto soprattutto all'attentato subito nella giornata di ieri e che ha mandato il difensore Marc Bartra in ospedale: "Quello che passerà alla storia non è il risultato di oggi, bensì quanto successo ieri. Preparare questa partita non è stato per nulla facile. La scorsa notte i nostri calciatori hanno chiamato amici, famiglia, parenti, e il livello di concentrazione è diminuito".