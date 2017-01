La Roma ha deciso: vuole Jesé del Paris Saint-Germain, per sostituire Salah diretto in Coppa d'Africa.. Lo scoglio da superare per i giallorossi, però, è rappresentato dalla volontà del giocatore che, stando a quanto riportato dal Messaggero, preferirebbe tornare in Spagna per trasferirsi al Las Palmas. La squadra iberica, però, non potrebbe pagare l'ingaggio da 3,2 milioni di euro del giocatore e per questo la Roma resta ottimista.