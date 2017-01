In un calcio in cui i soldi sono sempre più la chiave dei trasferimenti, e spingono tanti giocatori a lasciare piazze importanti per volare, ad esempio, in Cina, qualcuno prova a distinguersi dalla massa. Come? Operando una scelta di cuore. Si tratta di Jesé Rodriguez che, secondo un'indiscredizione pubblicata da Marca, sarebbe disposto a rinunciare ad una buona parte del suo ingaggio, pari a circa 2,7 milioni di euro, pur di giocare nel Las Palmas, sua città natale.



Lo spagnolo non si è ambientato al PSG, vorrebbe una piazza in cui trovare più spazio e in cui ripartire senza pressioni. Lo stesso club parigino non è convinto dalla soluzione prestito e preferirebbe monetizzare. Roma e Milan rimangono alla finestra, mentre lo sguardo di Jesé si sposta verso casa, verso le Isole Canarie.