Fabio Capello si presenta come nuovo allenatore del Jiangsu Suning: "Il gruppo Suning è importantissimo a livello mondiale e vuole fare grandi cose per il calcio. Per questo ho deciso di accettare l'offerta. Dopo i pochi allenamenti che abbiamo fatto, ho capito che la squadra può e deve fare molto meglio, puntiamo a migliorare in campionato e in coppa. Ho molta fiducia in questa squadra e in Suning. Cerchiamo di uscire in fretta da questa brutta posizione”.



SULLO STAFF - "Con Zambrotta abbiamo vinto due campionati sul campo che ci hanno tolto. Metterà a disposizione tutto quello che ha imparato. Anche Brocchi è un alto grande giocatore".



SU LIPPI - "Dobbiamo dargli giocatori pronti tatticamente, fisicamente e tecnicamente. Ha avuto un grande successo, dobbiamo aiutarlo. Come club dobbiamo supportare in tutte le maniera la nazionale di Marcello Lippi".



SUNING - "Ha grandi prospetti di sviluppo nel calcio. C'è una grande connessione con il calcio italiano, con l'Inter".