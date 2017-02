L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la partita di ieri sera tra Inter e Roma e propone un parallelo tra Radja Nainggolan e Joao Mario.



"La vera differenza di San Siro era data, come spesso accade, dal movimento incessante di Nainggolan. Se vogliamo, il belga sta alla Roma come Joao Mario sta all’Inter, sono giocatori in grado di ricoprire più ruoli, di giocare più palloni, di arrivare al tiro e di piazzare l’assist, ma fra i due ieri era schiacciante la supremazia di Nainggolan, al di là del gol fantastico segnato dopo 12 minuti, con un destro a giro sul secondo palo mentre Gagliardini cercava inutilmente di frenarlo. Il belga era ovunque e quando De Rossi, dopo pochi minuti, si è sistemato davanti alla difesa, il suo controllo è passato a Gagliardini. In questo modo, all’Inter è mancato in parte il contributo dell’ex atalantino".