Gli allenatori amano i calciatori in grado di ricoprire più ruoli diversi: l'importante è non rischiare di andare in crisi d'identità. Ricordate la("Non è una punta, non è un fantasista, non è un'ala...")? Un po' come, che nella nazionale portoghese ha vinto Euro 2016 in Francia da. Poi, arrivato all'Inter, ha giocato. Proprio in questa posizione lo sta impiegando pure. Domenica pomeriggio, deve rispondere presente. Dall'altra parte ci sono elementi di quantità come, contro cui il portoghese può e deve fare la differenza in termini di qualità. Per togliersi di dosso l'etichetta di "" scomoda per chi è stato, con il quale ha stretto un forte legame di amicizia. Nello scorso mercato estivo ha cercato di convincere il giovane attaccante brasiliano a trasferirsi allo Sporting, sua ex squadra. Invece la trattativa non è andata in porto, così alla fine Gabigol è passato in prestito a un'altra squadra di Lisbona: ilDomenica sera dovrebbe partire ancora dalla panchina sul campo del Maritimo, dopo lo, invitando i propri ex tifosi a riempire lo stadio Alvalade.