Ci siamo, Joao Mario è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del West Ham: il portoghese, proveniente dall'Inter, ha completato con successo le visite mediche per conto degli Hammers e ora si appresta ad apporre la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club. Lo testimonia la FOTO pubblicata dal Daily Mail, che è riuscito a intercettare il giocatore a Londra: il portoghese ha risposto con un sorriso e un pollice alto a sottolineare come tutto sia andato bene.



I DETTAGLI - L'accordo si aggira intorno al milione e mezzo di euro per il prestito e a 40 milioni di euro fissati per l'eventuale riscatto: il suo debutto è possibile martedì per la gara di Premier League contro il Crystal Palace. Lo stesso David Moyes, tecnico del West Ham, ha confermato nella giornata di oggi l'arrivo di Joao Mario: "Arriva in prestito". E' lui il sostituto di Arnautovic e Lanzini, ai box per infortunio.