"Joao Mario? Parliamo di un calciatore offensivo in grado di giocare tra le linee, bravo a offrire ottime soluzioni. A Roma, per esempio, cambiai ruolo a Pjanic e Nainggolan: il primo più indietro, il secondo più avanti. Poi conta anche la disponibilità del ragazzo, a volte si può anche stare fuori. Al netto degli ultimi risultati, qualcosa bisogna cambiare". Così Luciano Spalletti ha parlato di Joao Mario durante la conferenza stampa di presentazione. Uno dei principali obiettivi del nuovo allenatore dell'Inter è quello di rivalutare il portoghese.

CERCA IL RISCATTO - Aspettando i nuovi acquisti, l’allenatore dell’Inter dovrà anche rilanciare chi è arrivato all'Inter con grandi speranze, ma ha deluso le aspettative nella scorsa stagione. Su tutti Joao Mario, arrivato per oltre 40 milioni di euro dopo l’Europeo col Portogallo. La cifra spesa da Suning per strapparlo alla concorrenza inglese aveva creato grandi aspettative nel popolo interista. Al momento, però, sono rimaste disattese. Trenta presenze nella scorsa stagione e tre gol in campionato, con il “caso” dell’ultima giornata, ovvero la “fuga” dalla panchina nella sfida contro la Lazio, insieme al compagno e amico Gabigol.



NIENTE PORTOGALLO - La Confederations Cup col Portogallo sarebbe stata una grande occasione per il rilancio, ma il portoghese è stato escluso dall’elenco dei convocati di Fernando Santos a causa di una lesione muscolare alla gamba destra. Luciano Spalletti all’inizio del ritiro estivo lo ritroverà sicuramente a piena disposizione, l’infortunio non è grave, ma lo staff medico del Portogallo - dopo aver sentito quello dell’Inter - ha scelto la strada della prudenza. L’allenatore nerazzurro avrà l’arduo compito di trovare una sistemazione tattica a Joao Mario. Qual è il vero ruolo del classe 1993?



REBUS RUOLO - Con Frank De Boer ha giocato da mezzala, con Stefano Pioli e Stefano Vecchi da trequartista alle spalle di Mauro Icardi. L’attuale allenatore della Fiorentina, Pioli, l’ha provato anche davanti alla difesa, ma con scarsi risultati. Luciano Spalletti avrà ora il compito di trovargli una collocazione sul campo. La sua permanenza all’Inter è sicura, adesso bisognerà capire se verrà utilizzato davanti alla difesa alla Pjanic o da trequartista alla Nainggolan. Il modulo scelto sarà il 4-2-3-1, Spalletti lo ha già dichiarato in conferenza stampa. Joao Mario è un giocatore di grande duttilità e può ricoprire tre ruoli: mediano nei due di difesa o trequartista, centrale (alle spalle di Icardi) o a destra. Anche se il titolare su quella corsia è Antonio Candreva.