Intervistato da Premium Sport, Joao Mario parla del derby ed elogia Luciano Spalletti.



"È una partita molto speciale. Stiamo bene e vogliamo vincere in casa nostra: speriamo che i tifosi possano aiutarci. Rispetto allo scorso anno è cambiata l'organizzazione, in questo Spalletti è stato determinante, sta facendo bene il suo lavoro e per noi è una forza in più. Io contro André Silva nel derby? Abbiamo parlato, naturalmente anche lui vuole vincere. Però siamo ancora concentrati sulla Nazionale".