Da ieri con tutta probabilità non vedremo più sul terreno di gioco il centrocampista Joey Barton. Il 34enne,ormai ex Burnley, è stato infatti squalificato (con effetto immediato) per 18 mesi per vicende,risalenti al 2006, legate al calcio scommesse inoltre dovrà pagare una multa da 30mila sterline. Non è la prima volta che Burton è protagonista fuori dal campo, in realtà sul rettangolo di gioco sportivamente parlando non è che abbia mai regalato grandi emozioni,la sua carriera è stata ricca di episodi eccessivi in termini comportamentali e questo è probabilmente l'ultimo da calciatore professionista che cala il sipario su un curriculum,come definitivo da Massimo Marianella, da 'criminale'.



UN PASSATO DEPLOREVOLE- Nato a Liverpool nel 1982 è cresciuto tra le giovanili del Liverpool e dell'Everton per poi trasferirsi a Manchester sponda City, ed è proprio nei Citizens che esordisce in prima squadra,nel 2003 contro il Bolton, successivamente dopo 5 anni con la maglia azzurra sposa la causa Newcastle nella quale rimane per 4 anni. Dal 2012 ai giorni nostri ha vestito le maglie di QPR, Marsiglia, Rangers e Burnley. La fama di Burton è legata al comportamento violento privo di valori sportivi riscontrati già in gioventù. Alcuni episodi sono celebri come quello avvenuto nel 2004 durante la festa di Natale del Manchester City quando decise di spegnere un sigaro ad altezza occhi al malcapitato portiere Jeremy Tandy, alla rissa durante un allenamento con l'ex interista Ousmane Dabo alla quale danneggiò cornea e retina con un pugno e alla zuffa in stile saloon avvenuta contro il City dovè colpi Tevez, Aguero e Kompany. Anche altri grandi campioni sono stati attori non protagonisti delle vicende di Joey Barton come Zlatan Ibrahimovic durante un Psg-Marsiglia e Thiago Silva e Neymar colpiti da insulti su Twitter.



Il giocatore è stato punito per aver piazzato circa 15.000 scommesse tra le quali più di 1200 sul calcio.Non è bastato attestare la dipendenza dal gioco d'azzardo con un certificato medico fornito alla FA. Attualmente al giocatore inglese la pena ricevuta sembra essere eccessiva e fin troppo legata al suo passato burrascoso. Il giocatore ha già annunciato di fare ricorso per ottenere una riduzione della pena.



FUTURO MIGLIORE?- Non è possibile sbilanciarsi su un eventuale sconto di pena, se la squalifica verrà confermata si potrà mettere con certezza la parola fine alla carriera del mediano inglese. Purtroppo nell'immaginario collettivo rimarrà indelebile il nome di Joey Barton quando si penserà ad un giocatore scorretto in grado di rappresentare l'antitesi del calcio. In futuro? Potrebbe ricoprire il ruolo di allenatore o semplicemente iniziare un nuovo percorso, perchè dopo tanti tentativi falliti è giunto il momento di cambiare Joey...