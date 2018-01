Credo che questa sia “la storia” fra tutte quelle che si possono raccontare nel secolo abbondante di partite, tragedie, trofei, eroi e farabutti del calcio argentino. La più raccontata, dibattuta e contraddittoria fra tutte quelle che il mondo del calcio argentino abbia mai vissuto., non particolarmente dotato da un punto di vista tecnico ma, il lupo, proprio per queste caratteristiche di chi davvero non molla mai.Muove i primi passi nel Banfield dove esordisce in prima squadra a 19 anni. Un paio di stagioni dopo arriva il trasferimento al Rosario Central con il quale “El Lobo” vince il Campionato Nacional nel 1971. L’anno prima ha già esordito in Nazionale e il suo gioco ruvido ma tenace, di grande spessore agonistico e di capacità di grande concentrazione per tutti i 90 minuti ha già attirato l’attenzione dei tecnici della Nazionale argentina. Nel 1973 Cesar Menotti lo porta all’Huracan e Carrascosa diventa pietra miliare di quella meravigliosa squadra che vince dando spettacolo il Metropolitano del 1973. Con lui, in quella squadra ci sono fra gli altri il suo grande amico René Houseman, Carlos Babington, Miguel Angel Brindisi che con Carrascosa faranno parte della spedizione ai Mondiali di Germania del 1974.Ma ad un mese circa dall’ufficializzazione dei 22 convocati Carrascosa comunica a Menotti, con cui si sente regolarmente da anni, la sua decisione; non giocherà i Mondiali organizzati dal suo Paese e forse i primi, nella storia, dove l’Argentina ha realistiche possibilità di vittoria.. Figuriamoci poi la possibilità, neppure tanto remota, di ricevere direttamente dalle mani del “Asesino Videla” la Coppa tanto sognata!Non solo, al termine della stagione successiva, si ritirerà, a soli 31 anni, dal calcio lasciando anche la sua fascia da capitano nel suo amato Huracan (nonostante avesse ancora due anni di contratto)., e che lo hanno portato ad una decisione così estrema, contraddittoria e sicuramente coraggiosa.. La “prestazione” sta iniziando a sostituire la bellezza estetica del gioco, correre diventa sempre più importante.. Inoltre le voci su partite comprate e vendute con estrema facilità nel campionato argentino girano con sempre maggiore frequenza e soprattutto con sempre più evidenza e riscontro.che era stato da sempre il suo.ma questo non è sufficiente se nell’altro match la Polonia, già matematicamente qualificata, non riesce ad avere la meglio sugli azzurri di Valcareggi, di Riva e Rivera.(si parla di 25.000 dollari)che infatti giocano una partita attenta e determinata eliminando gli azzurri e rendendo possibile la qualificazione al secondo turno della “Albiceleste”.diversi anni dopo in una delle sue rarissime interviste “se un incentivo economico è lo stimolo per giocare meglio a questo meraviglioso sport vuol dire che c’è qualcosa che non va”., mentre la Dittatura dei Generali sta prendendo il potere con un terribile colpo di stato, la Nazionale Argentina è impegnata in un tour all’estero e proprio quel giorno deve disputare una partita amichevole contro la nazionale polacca. Le voci che arrivano dalla Patria natia sono confuse e contraddittorie., e quindi potenziali sovversivi e oppositori al regime. La squadra vorrebbe rientrare immediatamente in Argentina ma arriva una telefonata dai Generali (si parla addirittura di Videla in persona) “Voi pensate a giocare e a vincere. Anche questo è un segnale importante che dobbiamo dare al Paese” Quella partita sarà l’unica trasmissione televisiva di quel giorno oltre ai continui comunicati della Giunta appena insediatasi.. A fatica i compagni riescono a tranquillizzarlo. Come detto la partita viene trasmessa in diretta nel Paese e il Paese si ferma per ammirare i propri eroi. Quelli che da lì a due anni avranno il compito di portare per la prima volta la Coppa del Mondo nella Patria del tango e dell’asado. Per quanto poco possa contare, l’Argentina vince 2 a 1.. Il calcio sta diventando sempre di più “mercato” perdendo via via le sue caratteristiche ludiche e romantiche. In più ora si sta trasformando in un importante ingranaggio nelle mani del regime e della sua propaganda. I suoi malumori sono continuamente condivisi con Menotti che però insiste; “Lobo, sei il mio capitano e voglio che sia tu ad alzare al cielo la Coppa”. Ma Carrascosa ormai ha preso la sua decisione ed è dapprima sorpreso e poi deluso nel constatare che Menotti, così strenuo oppositore di questo regime, alla fine decida non solo di rimanere al suo posto di Direttore Tecnico della Nazionale ma che finisca addirittura per diventare anche lui “manipolato” e “usato” dalla propaganda dei Generali., mentre le madri di Plaza de Mayo continuano a camminare silenziose cercando notizie dei proprio figli … e mentre la “macchina del calcio” continua imperterrita ad andare avanti con la connivenza più o meno consapevole (molto più che meno …) di tutti i media occidentali., neanche negli anni successivi dove su di lui se ne sono dette di tutti i colori, infamandolo e colpendolo pur di far apparire la sua coraggiosissima e coerente decisione come il frutto di un “colpo di testa” di un mezzo matto. Si disse anche che l’unico motivo per cui giocava in Nazionale era per la sua amicizia con Menotti…. Lui che in allenamento era felice di misurarsi con “El Loco” Houseman, felice di raccontare che era “lieto” di non dover giocare contro una peste del genere ma di averlo come compagno di squadra, felice di poter dire che con le sue scarse doti tecniche aveva comunque vinto due campionati con due diverse squadre, felice che il suo nome sarebbe stato accostato in eterno al meraviglioso Huracan di Menotti e a compagni di squadra del talento di Houseman, Babington, Brindisi, Avallay o Basile.Menotti ci provò fino all’ultimo a convincere El Lobo a partecipare ai Mondiali del 1978. Lo chiamò anche il giorno prima di dirimere la lista dei convocati. “Questa mia decisione viene da anni di riflessioni, non la cambio certo in un giorno” gli rispose El Lobo.“E’ vero che il calcio non è più quello di quando iniziai da ragazzo. Ma purtroppo neanche la vita è più così. Come puoi sentirti bene se mentre mangi un panino con il prosciutto crudo viene un bimbo a chiederti qualche pesos perché ha fame ?”Parlando della corruzione nel calcio argentino“Secondo voi è bello vincere qualcosa perché sai che l’arbitro ti ha regalato un calcio di rigore ? “Si può veramente festeggiare per una vittoria ottenuta con l’inganno ?”“Non solo non ho giocato i Mondiali del 1978 ma non avrei neppure giocato quelli del 1982, mentre l’Argentina era in guerra con l’Inghilterra per le Malvinas. Posso pensare di giocare a calcio mentre ho un parente, un amico, un vicino di casa che stanno morendo su un campo di battaglia ?”La sua filosofia nel calcio“Ma perché bisogna vincere SEMPRE ? Perché viviamo in un mondo dove uno vale per quello che vince o guadagna e non per quello che è ?”“La cosa più bella che è stata scritta su di me come calciatore è che sono “un giocatore di squadra” e i paragoni con Javier Zanetti quelli che mi riempiono più di orgoglio, per lo sportivo e soprattutto per lo spessore umano”E infine sulla sua famosa scelta “Fu un atto di coscienza. L’uomo conta più dello sportivo anche se devo ammettere che non avevo idea dei rischi che potevo correre. Ma fu una decisione spontanea e per me del tutto naturale. Della quale non mi sono mai pentito.”Nelle purtroppo scarsissime immagini in rete sul “Lobo” due brevi profili sul “suo” Huracan, quello bellissimo e vincente del 1973.(Remo Gandolfi è anche su www.storiemaledette.com