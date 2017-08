Il ds del Barcellona Robert Fernandez l'aveva anticipato durante la presentazione di Dembélé, i blaugrana sono al lavoro anche per le uscite e tra i nomi caldi c'è quello di André Gomes: il centrocampista portoghese, arrivato la scorsa estate per 35 milioni di euro, è convinto di non trovare ampio spazio con Valverde e per questo spinge per lasciare i catalani. Il tutto in tempi brevi visto l'avvicinamento della chiusura del mercato: il suo agente, Jorge Mendes è arrivato a Barcellona e nel tardo pomeriggio ha incontrato la dirigenza per discutere proprio l'uscita di Gomes e, secondo la stampa spagnola, la squadra favorita per assicurarselo sarebbe la Juventus.



JUVE FREDDA - Non una novità per il mercato dei bianconeri, ma stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com l'interesse non è così caldo: la Juventus in questo momento ha altre priorità a centrocampo e valutarebbe l'ingaggio di André Gomes solo in prestito con diritto di riscatto, mentre il Barcellona ha già comunicato di aprire alla cessione a titolo definitivo o al prestito con obbligo di riscatto. Nulla da fare dunque per il momento, come aveva ribadito anche Marotta: André Gomes e Mendes però spingono per lasciare il Barça e la Torino sponda bianconera resta una meta gradita da parte del giocatore.