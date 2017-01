Martin Jorgensen, ex giocatore anche della Fiorentina, a Lady Radio ha parlato del mercato viola: ‘Kalinic? I soldi offerti dai cinesi sono veramente tanti ed è difficile rifiutare un’offerta del genere. Se è un buon affare, per la Fiorentina, Corvino lo farà. Per me la cosa più importante per Bernardeschi è giocare e a Firenze ha il posto assicurato, quindi secondo me farebbe bene a rimanere alla Fiorentina, poi tra qualche anno chissà'.