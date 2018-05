Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro. Al momento solo l’aritmetica tiene la squadra di Maurizio Sarri in corsa per la vittoria del campionato. Il Napoli ha chiuso oggi contro il Torino la sua corsa scudetto, raggiunto due volte e fermato sul 2-2. Azzurri a -6 dalla Juventus, giochi chiusi e Napoli in lacrime. Dalla zuccata di Koulibaly all’Allianz Stadium alla disperazione odierna dopo il 2-2 interno contro l’indimenticato ex del match Walter Mazzarri, adesso alla guida del Torino. Erano presenti 47.057 spettatori per spingere il Napoli di Sarri alla vittoria dopo la sconfitta esterna sul campo della Fiorentina di settimana scorsa. Il pubblico, però, non è bastato a Dries Mertens e compagni per vincere la gara e tenere i quattro punti di distanza dalla Juventus.



LACRIME DI JORGINHO - Napoli a -6 dalla Juventus e lacrime vere per Jorginho dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il centrocampista italo-brasiliano, a fine gara, è rimasto da solo sul terreno di gioco del San Paolo in lacrime, a girare a vuoto. Grande, grandissimo dispiacere per lui, che ha creduto davvero nello scudetto, come tutta Napoli. Struggente la sua che, subito dopo il triplice fischio, è stato consolato tra le braccia dello speaker Decibel Bellini. Struggente soprattutto perché dopo il successo esterno di misura sul campo della Juventus, tutto l’ambiente aveva ripreso a cullare il sogno scudetto. Crollo psicologico, la consapevolezza che adesso è davvero tutto finito per la squadra di Sarri. Il sogno è svanito: lo scudetto sarà ancora della Juventus. Ennesimo risultato negativo per il Napoli che, oggi come non mai, è davvero lontano dallo scudetto. Tante emozioni, tanta fatica ed un nerovisimo che, ora, pare essere il peggior nemico degli azzurri.



PEPE REINA - A proposito di clima al San Paolo, si è giocato in un clima particolare con tanti applausi però per il ritorno di Mazzarri e per Sarri. Feroci critiche, invece, a De Laurentiis da parte di tutto il pubblico del San Paolo, schierato con l’allenatore come da striscione della Curva B: "Sarri uno di noi”. Quel De Laurentiis che ha “costretto” Pepe Reina a dire addio al Napoli. In settimana la festa per dire addio a tutti i compagni, all’ambiente Napoli. Il saluto via social di capitan Hamsik e oggi Pepe Reina ha salutato il suo pubblico, per la penultima volta. L’ultima, però, in cui il Napoli aveva davvero ancora chance di competere per lo scudetto. Giro di campo per Pepe a fine gara, visibilmente commosso per i calorosi applausi del pubblico. Tutto il Napoli attorno al portiere spagnolo, che diventerà un nuovo giocatore del Milan. Le lacrime di Jorginho, il saluto a Pepe Reina, il saluto a tutti i giocatori azzurri, i cori pro-Sarri e contro De Laurentiis. Il Napoli dice così virtualmente addio allo scudetto.



@AleCosattini