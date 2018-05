Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Napoli, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live: "E' a Napoli da più di quattro anni, suo figlio è napoletano. Credeva di poter dare qualcosa al popolo napoletano. Ieri ha pianto a dirotto dopo il pari, ma non erano lacrime di felicità. Sperava di poter far qualcosa per i tifosi del Napoli. Il suo futuro? E' un professionista, ha dato tutto per il Napoli, si sente napoletano a tutti gli effetti. Il momento per lui è difficile, tutti si aspettavano qualcosa di più del secondo posto. Un'offerta del Manchester City per Jorginho? Tutti sanno che ci sono quattro o cinque club che vogliono Jorginho. Il Napoli non mi ha mai parlato di nulla ed io non ho mai parlato con altre squadre in maniera ufficiale. Sto aspettando il Napoli per definire il suo futuro, Jorginho ha ancora due anni di contratto e se il club azzurro vorrà cederlo basterà trovare un accordo con la nuova squadra e poi dovrà parlarne con noi. Un ipotetico rinnovo con adeguamento del contratto? Bisognerà attendere la fine del campionato per parlare col Napoli. Nel calcio tutto può accadere".