Il centrocampista del Napoli Jorginho parla a Premium Sport: "L'incontro con Maradona? E' stata un'emozione unica. Incontrare una persona così importante e speciale per il calcio non succede tutti i giorni. Avere l'onore di fare una foto con lui è stato speciale e bellissimo. Mi sono fatto questo selfie, non ho mai chiesto una foto in vita mia ma non potevo non farlo. Diego ha scritto la storia del calcio e del Napoli. E' un qualcosa che non si può spiegare. La sua visita ha caricato l'ambiente in vista di Milan-Napoli? Sì ci ha dato una carica in più, ci ha motivato con le sue parole e la sua presenza. Ora dobbiamo pensare solo alla sfida di Milano, Diego ci ha dato grande emozione ma è passato, adesso la testa è al match contro il Milan. Sarà una partita molto difficile, loro stanno facendo bene, sono organizzati e in casa hanno qualcosa in più. Sarà dura ma siamo pronti per affrontarli. Maradona ha detto che verrà anche a Madrid per la sfida al Real? Anche lì ci darà una carica in più ma questo non è il momento di parlare di quella sfida. La sconfitta della Juve ha dato una carica in più in casa Napoli? Non è la Juve che ci deve dare gli stimoli. Dobbiamo guardare noi stessi perchè il limite del Napoli è il Napoli, non è la Juventus. Dopo il Napoli l’obiettivo è riprendersi anche la Nazionale? La cosa più importante è che la squadra esprima un buon calcio e riesca a portare a casa le vittorie. Sarri ha messo fine all’allenamento per Diego? Scherzavamo perché il mister non ha mai fermato un allenamento, maltempo o pioggia che sia, non ha mai fermato una sessione. Infatti abbiamo detto a Diego di venire più spesso così il mister interrompe prima gli allenamenti. A parte le battute dobbiamo lavorare tanto ancora".