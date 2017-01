Stevan Jovetic ha parlato a ElDesmarque del suo approccio al mondo Siviglia e del gol segnato al Real Madrid: ''Mi sento come se fossi qui già da qualche mese e invece sono solo due settimane. A dire il vero intendo ringraziare tutti: compagni di squadra, allenatore, Monchi, il presidente, tutti, perché sto molto bene. Con Nasri ho giocato al Manchester City e lo conosco da prima, abbiamo un ottimo rapporto. L'eliminazione dal tennis l'abbiamo presa male. Ma il Real Madrid è sempre il Real Madrid. Ogni squadra attraversa sempre un periodo così nel corso della stagione. Noi non dobbiamo pensare a nessuno, né al Barcellona, né all’Atlético, né al Real Madrid. Dobbiamo stare concentrati solo su noi stessi, passo dopo passo, partita dopo partita. Il gol al Real? Davvero molto speciale perché si trattava della mia prima partita in Liga, e all’ultimo minuto ho regalato la vittoria alla mia squadra. E contro il Real Madrid, è stato come un sogno, non poteva andare meglio, tutti saltavano in panchina. È stato molto speciale. Corsa? Contro l'Osasuna l'ho fatto più di tutti e la verità è che questo dato mi piace molto, perché vuol dire che posso fare giocare con qualità ma muovendomi anche tanto. Quando si deve correre, corro per aiutare la squadra e ottenere il risultato. Nella lotta per la Liga dobbiamo pensare a noi. Sampaoli? Quando sono arrivato qui ho parlato con Nasri e con i giocatori cileni. Tutti mi hanno parlato molto bene di lui. Quando sono arrivato mi ha fatto subito una buona impressione. Mi piace il suo tipo di calcio che richiede gioco e gol''.