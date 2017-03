Stevan Jovetic è tornato a parlare del suo passaggio dall'Inter al Siviglia: "Prima di scegliere il Siviglia ho parlato con tanta gente che aveva giocato qui, come Banega, Kondogbia e Medel. E anche con Nasri, che faceva già parte del club. Tutti mi hanno parlato molto bene della squadra, dell'ambiente e del tifo. All'inizio è stato difficile, perché arrivavo da sei mesi in cui con l'Inter non giocavo mai. Andavo a giocare in nazionale, segnavo o facevo assist, e poi tornavo in panchina".