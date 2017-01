Stevan Jovetic non ci sta. Il montenegrino, vicino al trasferimento al Siviglia, si è sfogato al portale del Montenegro Mondo: "Posso affermare di non essere soddisfatto della stagione scorsa, ho lavorato bene, ero pronto a giocare, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Non è una questione mia, io stavo facendo bene, le partite con la Nazionale lo dimostrano. Non voglio entrare nel merito del problema, sono un professionista e da tale mi sono comportato. Il mio lavoro è quello di allenarmi il meglio possibile ed essere pronto a giocare in ogni momento. Perché non ho avuto la possibilità di giocare non è una domanda da fare a me". Jovetic lascerà l'Inter in prestito con diritto di riscatto.